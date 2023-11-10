В ходе рейда на рынке в Заостровке пермская полиция задержала 69 мигрантов

Posted 10 ноября, 11:23
Published 10 ноября, 11:23
Modified 10 ноября, 11:24
Updated 10 ноября, 11:24
Силы краевой и пермской полиции вчера, 9 ноября, провели совместный рейд на территории оптового рынка в Заостровке. О результатах мероприятия сообщают в ГУ МВД региона.
Проводимая проверка была связана с выявлением и пресечением правонарушений, в том числе связанных с соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства.
В ходе рейда проверены свыше 100 граждан по учетам Управления по вопросам миграции. В отдел полиции №1 (дислокация Дзержинский район) доставлено 69 человек, с которыми проведена профилактическая работа.