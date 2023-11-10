properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 11:23

Published 10 ноября, 11:23

Modified 10 ноября, 11:24

Updated 10 ноября, 11:24

В ходе рейда на рынке в Заостровке пермская полиция задержала 69 мигрантов

В ходе рейда на рынке в Заостровке пермская полиция задержала 69 мигрантов

10 ноября 2023, 11:23
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
По миграционным вопросам проверено более 100 человек.

Силы краевой и пермской полиции вчера, 9 ноября, провели совместный рейд на территории оптового рынка в Заостровке. О результатах мероприятия сообщают в ГУ МВД региона.

Проводимая проверка была связана с выявлением и пресечением правонарушений, в том числе связанных с соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства.

В ходе рейда проверены свыше 100 граждан по учетам Управления по вопросам миграции. В отдел полиции №1 (дислокация Дзержинский район) доставлено 69 человек, с которыми проведена профилактическая работа.

Читайте также:
Пермские транспортные полицейские за неделю выявили десять мигрантов-нелегалов
#Экономика#Полиция#Мигранты-нелегалы#Мигранты#Пермская полиция#Мигрант
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25