В малых реках Перми обнаружили моющие средства и грязь

Posted 10 ноября, 03:46
Published 10 ноября, 03:46
Modified 10 ноября, 03:48
Updated 10 ноября, 03:48
В малых реках Перми обнаружили нарушения в виде несанкционированных сбросов загрязненных стоков. В водоемы попали, в том числе, моющие средства.
Рейд по малым рекам провела Пермская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с представителями общественных организаций и экоактивистами. Были проверены Гусянка, Зеленка и Уинка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Оказалось, что в Гусяку из ливневого коллектора вблизи ул. Полазненская поступают воды, содержащие моющие средства. Сброс стоков из систем ливневой канализации обнаружен и на ручьях Зеленка и Уинка. Сейчас прокуратура проводит проверку и устанавливает виновных.