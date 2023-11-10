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Posted 10 ноября, 03:46

Published 10 ноября, 03:46

Modified 10 ноября, 03:48

Updated 10 ноября, 03:48

В малых реках Перми обнаружили моющие средства и грязь

В малых реках Перми обнаружили моющие средства и грязь

10 ноября 2023, 03:46
Фото: telegram-канал "Прокуратура Пермского края"
Природоохранная прокуратура провела рейд вместе с экоактивистами.

В малых реках Перми обнаружили нарушения в виде несанкционированных сбросов загрязненных стоков. В водоемы попали, в том числе, моющие средства.

Рейд по малым рекам провела Пермская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с представителями общественных организаций и экоактивистами. Были проверены Гусянка, Зеленка и Уинка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Оказалось, что в Гусяку из ливневого коллектора вблизи ул. Полазненская поступают воды, содержащие моющие средства. Сброс стоков из систем ливневой канализации обнаружен и на ручьях Зеленка и Уинка. Сейчас прокуратура проводит проверку и устанавливает виновных.

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#Пермь#Экология#Малые реки#Малые реки перми
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