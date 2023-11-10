В малых реках Перми обнаружили моющие средства и грязь

Оказалось, что в Гусяку из ливневого коллектора вблизи ул. Полазненская поступают воды, содержащие моющие средства. Сброс стоков из систем ливневой канализации обнаружен и на ручьях Зеленка и Уинка. Сейчас прокуратура проводит проверку и устанавливает виновных.