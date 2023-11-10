В Перми на продажу за 65 миллионов рублей выставлен торговый центр-долгострой

Участок под ТЦ площадью 4,1 тыс. кв. м находится в муниципальной собственности. В 2004 году он был передан в аренду ООО «Коммерческая фирма „Нопелест-Инвест“. Планировалось построить специализированный ТЦ по продаже мебели, предметов интерьера и домашнего обихода. В 2009-м фирма получила разрешение на строительство, но из-за кризиса проект был отложен. Позже сообщалось, что компания изменила концепцию и решила возвести шестиэтажный торговый центр с продуктовым супермаркетом, сетевыми магазинами и парковкой с прямым заездом на шестом этаже.