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Posted 10 ноября, 11:49

Published 10 ноября, 11:49

Modified 10 ноября, 11:50

Updated 10 ноября, 11:50

В Перми на продажу за 65 миллионов рублей выставлен торговый центр-долгострой

В Перми на продажу за 65 миллионов рублей выставлен торговый центр-долгострой

10 ноября 2023, 11:49
Фото: 2gis
Недострой расположен в Мотовилихинском районе города.

Недостроенный торговый центр в Перми, по ул. Уинской, 2а, будет выставлен на торги 19 декабря. Извещение о проведении аукциона с начальной целой в 65,6 млн рублей опубликовано в бюллетене властей города, сообщает «Новый компаньон».

Участок под ТЦ площадью 4,1 тыс. кв. м находится в муниципальной собственности. В 2004 году он был передан в аренду ООО «Коммерческая фирма „Нопелест-Инвест“. Планировалось построить специализированный ТЦ по продаже мебели, предметов интерьера и домашнего обихода. В 2009-м фирма получила разрешение на строительство, но из-за кризиса проект был отложен. Позже сообщалось, что компания изменила концепцию и решила возвести шестиэтажный торговый центр с продуктовым супермаркетом, сетевыми магазинами и парковкой с прямым заездом на шестом этаже.

В апреле 2020 года власти Перми известили «Нопелест-Инвест» о прекращении договора аренды земли. Затем мэрия подала в Мотовилихинский райсуд заявление, в котором потребовала изъять у компании недостроенный объект путём продажи его с публичных торгов и обязать ООО освободить земельный участок. В сентябре 2021 года заявление администрации было удовлетворено. Готовность торгового центра на данный момент составляет 35%.

На аукцион 19 декабря будет выставлено три лота. Помимо незавершённого ТЦ, планируется продать ещё два изъятые у собственников недостроя, расположенные на муниципальных участках: жилой дом площадью 152,6 кв. м по ул. Межевой, 29 (1,68 млн руб.) и дом площадью 139,7 кв. м по ул. Трясолобова, 47 (3,29 млн руб.).

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#Экономика#Аукцион#Торговля#Долгострой#Розничная торговля
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