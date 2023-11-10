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Posted 10 ноября, 07:37

Published 10 ноября, 07:37

Modified 10 ноября, 07:39

Updated 10 ноября, 07:39

В Перми пройдет вечер памяти погибшей в Непале альпинистки Надежды Оленёвой

В Перми пройдет вечер памяти погибшей в Непале альпинистки Надежды Оленёвой

10 ноября 2023, 07:37
Фото: Надежда Оленёва / Vk.com
Девушка погибла при восхождении на гору Дхаулагири.

В Перми 18 ноября пройдет день памяти альпинистки Надежды Оленёвой, которая погибла при восхождении на гору Джаулагири в Непале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию альпинизма России.

Мероприятие пройдет по адресу шоссе Космонавтов, 111а. На нем соберутся родные и друзья девушки.

Надежда Оленёва совершала восхождение с другими спортсменами на гору Дхаулагири высотой 8 тыс. м. 14 октября девушка сорвалась с высоты более 6 тыс. м. Тело спортсменки эвакуировать не удалось.

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#Спорт#Альпинизм
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