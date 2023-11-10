В Перми пройдет вечер памяти погибшей в Непале альпинистки Надежды Оленёвой

Posted 10 ноября, 07:37
Published 10 ноября, 07:37
Modified 10 ноября, 07:39
Updated 10 ноября, 07:39
В Перми 18 ноября пройдет день памяти альпинистки Надежды Оленёвой, которая погибла при восхождении на гору Джаулагири в Непале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию альпинизма России.
Мероприятие пройдет по адресу шоссе Космонавтов, 111а. На нем соберутся родные и друзья девушки.
Надежда Оленёва совершала восхождение с другими спортсменами на гору Дхаулагири высотой 8 тыс. м. 14 октября девушка сорвалась с высоты более 6 тыс. м. Тело спортсменки эвакуировать не удалось.