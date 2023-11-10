В Прикамье пенсионерка сдала экзамен на права с помощью мыши и попала под суд

В марте 2020 года 65-летнюю женщину лишили водительских прав на год и восемь месяцев за то, что она была за рулем пьяная. Спустя год и месяц она решила сдать теоретический экзамен по вождению, однако готовиться к нему не хотела и попросила о помощи приятеля, который ранее был сотрудником ГИБДД. У мужчины были необходимые связи, и он договорился с нужным человеком.