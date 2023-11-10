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Posted 10 ноября, 03:21

Published 10 ноября, 03:21

Modified 10 ноября, 03:23

Updated 10 ноября, 03:23

В Прикамье пенсионерка сдала экзамен на права с помощью мыши и попала под суд

В Прикамье пенсионерка сдала экзамен на права с помощью мыши и попала под суд

10 ноября 2023, 03:21
Фото: Kandinsky 2.2
Женщине присудили штраф за дачу взятки.

Жительница Пермского края дала взятку за то, чтобы ей помогли сдать теоретический экзамен в ГИБДД. В преступной схеме была задействована компьютерная мышь, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

В марте 2020 года 65-летнюю женщину лишили водительских прав на год и восемь месяцев за то, что она была за рулем пьяная. Спустя год и месяц она решила сдать теоретический экзамен по вождению, однако готовиться к нему не хотела и попросила о помощи приятеля, который ранее был сотрудником ГИБДД. У мужчины были необходимые связи, и он договорился с нужным человеком.

Схема была проста. Сотрудник полиции сидел за спиной экзаменуемой и подавал ей сигналы щелчком компьютерной мыши — количество щелчков соответствовало номеру правильного ответа в задании теста теоретического экзамена. За эту помощь женщина отблагодарила приятеля суммой в 30 тыс. рублей. Тот оставил себе 20, а 10 передал полицейскому, подсказывавшему ответы.

Дело рассматривалось в Кунгурском городском суде. Подсудимая вину в совершении преступления признала полностью — ей инкриминировали ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий) и назначили штраф в размере 90 тыс. рублей.

Пенсионерка попробовала оспорить приговор, но Пермский краевой суд оставил жалобу без удовлетворения.

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