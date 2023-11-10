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Posted 10 ноября, 10:13

Published 10 ноября, 10:13

Modified 10 ноября, 10:15

Updated 10 ноября, 10:15

Владимиру Путину доверяют больше 79% россиян

Владимиру Путину доверяют больше 79% россиян

10 ноября 2023, 10:13
Фото: 1MI
79% россиян доверяют Путину, а 75,6% одобряют его деятельность, по результатам проведенного исследования среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.

По данным последнего исследования, более 79% российских граждан выражают доверие президенту Путину. Кроме того, почти такой же процент людей одобряет его работу, пишет ИА Амител.

Уровень одобрения деятельности главы государства увеличился на 1 процентный пункт и составляет 75,6%. В опросе приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан с 30 октября по 5 ноября.

В декабре состоится крупная пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина. Эти мероприятия будут проводиться в объединенном формате.

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