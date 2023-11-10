Владимиру Путину доверяют больше 79% россиян

Posted 10 ноября, 10:13
Published 10 ноября, 10:13
Modified 10 ноября, 10:15
Updated 10 ноября, 10:15
По данным последнего исследования, более 79% российских граждан выражают доверие президенту Путину. Кроме того, почти такой же процент людей одобряет его работу, пишет ИА Амител.
Уровень одобрения деятельности главы государства увеличился на 1 процентный пункт и составляет 75,6%. В опросе приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан с 30 октября по 5 ноября.
В декабре состоится крупная пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина. Эти мероприятия будут проводиться в объединенном формате.