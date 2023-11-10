Журналист Properm. ru остается в Центре временного содержания иностранных граждан

Posted 10 ноября, 04:55
Published 10 ноября, 04:55
Modified 10 ноября, 04:57
Updated 10 ноября, 04:57
Журналист Properm.ru Владислав Иваненко вчера, 9 ноября, был задержан и помещен на 48 часов в Центр временного содержания иностранных граждан в Закамске. Рано утром к нему домой пришла полиция. Сотрудники ведомства сначала увезли его в отдел полиции №7 Свердловского района, а затем — в Центр.
Ранее Владислав получил уведомление об аннулировании вида на жительства — он является гражданином Казахстана. Последние восемь лет журналист проживает в Перми, он не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности. Сейчас Владислав Иваненко обжалует решение об аннулировании ВНЖ.