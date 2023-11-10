Журналист Properm. ru остается в Центре временного содержания иностранных граждан

Журналист Properm.ru Владислав Иваненко вчера, 9 ноября, был задержан и помещен на 48 часов в Центр временного содержания иностранных граждан в Закамске. Рано утром к нему домой пришла полиция. Сотрудники ведомства сначала увезли его в отдел полиции №7 Свердловского района, а затем — в Центр.