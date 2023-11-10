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Posted 10 ноября, 04:55

Published 10 ноября, 04:55

Modified 10 ноября, 04:57

Updated 10 ноября, 04:57

Журналист Properm. ru остается в Центре временного содержания иностранных граждан

Журналист Properm. ru остается в Центре временного содержания иностранных граждан

10 ноября 2023, 04:55
Фото: properm.ru
Вчера утром Владислава Иваненко дома задержала полиция.

Журналист Properm.ru Владислав Иваненко вчера, 9 ноября, был задержан и помещен на 48 часов в Центр временного содержания иностранных граждан в Закамске. Рано утром к нему домой пришла полиция. Сотрудники ведомства сначала увезли его в отдел полиции №7 Свердловского района, а затем — в Центр.

Ранее Владислав получил уведомление об аннулировании вида на жительства — он является гражданином Казахстана. Последние восемь лет журналист проживает в Перми, он не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности. Сейчас Владислав Иваненко обжалует решение об аннулировании ВНЖ.

К журналисту Properm. ru Владиславу Иваненко пришла полиция. Сейчас с ним нет связи
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#Общество#Пермь#Properm.ru#Правоохранительные органы#Казахстан
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