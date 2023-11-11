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Posted 11 ноября, 13:55

Published 11 ноября, 13:55

Modified 11 ноября, 13:57

Updated 11 ноября, 13:57

«Амкар Пермь» победил «Челябинск», но упал на восьмое место в турнирной таблице

«Амкар Пермь» победил «Челябинск», но упал на восьмое место в турнирной таблице

11 ноября 2023, 13:55
Фото: Виктор Михалев / properm.ru
По итогам матчей наш клуб не проходит в следующий дивизион.
Сюжет
Амкар

Футбольный клуб «Амкар Пермь» одержал победу в последнем матче 2023 года. Автором единственного гола в ворота соперника — ФК «Челябинск» — стал Аслан Муталиев. Матч проходил сегодня на домашнем поле, на стадионе «Звезда».

По результатам игр «Амкар» находится на восьмом месте турнирной таблицы. Команда не прошла во вторую Лигу А, группу «золото». Пермяки не смогут бороться весной за выход в первую Лигу.

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