Мошенники общаются с пермяками от имени министра ЖКХ Прикамья

Мошенники пишут жителям Прикамья в Telegram от имени министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Артема Балахнина. В сообщениях неизвестные пытаются войти в доверие и вежливо предупреждают, что нужно быть готовым к звонку из МинЖКХ и просят не разглашать некую информацию. В пресс-службе регионального ведомства просят пермяков быть внимательными и проверять данные.