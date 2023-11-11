Мошенники общаются с пермяками от имени министра ЖКХ Прикамья

Posted 11 ноября, 04:51
Published 11 ноября, 04:51
Modified 11 ноября, 04:53
Updated 11 ноября, 04:53
Мошенники пишут жителям Прикамья в Telegram от имени министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Артема Балахнина. В сообщениях неизвестные пытаются войти в доверие и вежливо предупреждают, что нужно быть готовым к звонку из МинЖКХ и просят не разглашать некую информацию. В пресс-службе регионального ведомства просят пермяков быть внимательными и проверять данные.
Это не первый инцидент, когда злоумышленники связываются с пермяками от имени представителей власти. Ранее чиновники предупреждали, что жителям могут приходить в Telegram сообщения якобы от руководителя ИГЖН, первого замглавы администрации города или главы Минтербеза Прикамья.