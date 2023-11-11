properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 04:51

Published 11 ноября, 04:51

Modified 11 ноября, 04:53

Updated 11 ноября, 04:53

В МинЖКХ Прикамья предупредили о сообщениях от мошенников

Мошенники общаются с пермяками от имени министра ЖКХ Прикамья

11 ноября 2023, 04:51
Фото: fusionbrain.ai

В МинЖКХ Прикамья предупредили о сообщениях от мошенников

Власти просят проверять информацию и быть бдительными.

Мошенники пишут жителям Прикамья в Telegram от имени министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Артема Балахнина. В сообщениях неизвестные пытаются войти в доверие и вежливо предупреждают, что нужно быть готовым к звонку из МинЖКХ и просят не разглашать некую информацию. В пресс-службе регионального ведомства просят пермяков быть внимательными и проверять данные.

Фото: telegram-канал пресс-службы МинЖКХ Пермского края

Это не первый инцидент, когда злоумышленники связываются с пермяками от имени представителей власти. Ранее чиновники предупреждали, что жителям могут приходить в Telegram сообщения якобы от руководителя ИГЖН, первого замглавы администрации города или главы Минтербеза Прикамья.

«Как ваши дела?» Пермякам начали приходить сообщения от важного чиновника
Узнать подробнее
Читайте также:
Представляются сотрудниками ФСБ. Телефонные мошенники придумали новый способ обманаМошенники пишут пермякам от имени главы Минтербеза Пермского края
#Общество#Пермь#Мошенники#Телефонные мошенники
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25