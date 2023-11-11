На концерт березниковца Scally Milano в Екатеринбурге пустят только зрителей с 18 лет

Ранее на концерт Scally Milano в «Телеклубе» было установлено возрастное ограничение 16+. Однако по словам организаторов, вчера УМВД Екатеринбурга обратилось к ним с просьбой изменить его. В сообществе «Стаи» «ВКонтакте» команда объединения сообщает, что это было сделано по заявлению некоего «доброжелателя». Заявитель пожаловался, что в песнях Scally Milano присутствуют нецензурная брань и жестокие выражения, хотя рэпер убрал подобные слова из своих треков после того, как на него обратила внимание «Лига безопасного интернета».