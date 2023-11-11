На концерт березниковца Scally Milano в Екатеринбурге пустят только зрителей с 18 лет

Posted 11 ноября, 10:29
Published 11 ноября, 10:29
Modified 11 ноября, 10:31
Updated 11 ноября, 10:31
На концерт березниковского рэпера Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев) в Екатеринбурге 19 ноября будут пускать только зрителей, достигших 18 лет. Об этом вчера, 10 ноября, сообщили организаторы — творческое объединение «Стая».
Ранее на концерт Scally Milano в «Телеклубе» было установлено возрастное ограничение 16+. Однако по словам организаторов, вчера УМВД Екатеринбурга обратилось к ним с просьбой изменить его. В сообществе «Стаи» «ВКонтакте» команда объединения сообщает, что это было сделано по заявлению некоего «доброжелателя». Заявитель пожаловался, что в песнях Scally Milano присутствуют нецензурная брань и жестокие выражения, хотя рэпер убрал подобные слова из своих треков после того, как на него обратила внимание «Лига безопасного интернета».
Концерт в Екатеринбурге состоится, однако на него не смогут попасть зрители младше 18 лет. Для них 19 ноября с 14:00 до 16:00 проведут фан-встречу по билетам на концерт, где слушатели смогут пообщаться с Даниилом, взять автографы и сфотографироваться. Тем, кто не хочет идти на фан-встречу, вернут средства за купленные билеты.
Концерт Scally Milano в Перми должен состояться в концерт-холле «Свобода» 15 ноября. На афише мероприятия указано ограничение по возрасту 16+. Корреспондент Properm.ru связался с командой учреждения, которая пояснила, что информацию о возможных изменениях нужно уточнить у организаторов выступления — MCA Booking. На момент публикации новости ответ не был получен.