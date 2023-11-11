Пермский аэропорт ищет разработчика предложений по развитию аэровокзального комплекса

Из технического задания на портале госзакупок следует, что победитель тендера должен начать работы в день подписания договора. Срок выполнения работ — 60 рабочих дней, но их можно выполнить и досрочно. Заявки принимаются до 1 декабря, а итоги конкурса будут подведены 8 декабря.