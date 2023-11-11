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Posted 11 ноября, 05:41

Published 11 ноября, 05:41

Modified 11 ноября, 05:43

Updated 11 ноября, 05:43

Пермский аэропорт ищет разработчика предложений по развитию аэровокзального комплекса

Пермский аэропорт ищет разработчика предложений по развитию аэровокзального комплекса

11 ноября 2023, 05:41
Фото: properm.ru
Исполнителя работ должны определить через четыре недели.

Аэропорт Большое Савино ищет подрядчика, который разработает предпроектные предложения развития аэровокзального комплекса до 2045 года. Исполнителю работ готовы заплатить 8,4 млн рублей, заказчиком выступает АО «Международный аэропорт Пермь», обратил внимание Business Class.

Во время предпроектных работ исполнитель должен создать сценарий развития аэропорта и его технологических зон с учетом прогнозируемого пассажиропотока. Он также займется проектом изменений инфраструктуры — перрона, инженерных коммуникаций, привокзальной площади и подъездных путей к аэровокзальному комплексу.

Из технического задания на портале госзакупок следует, что победитель тендера должен начать работы в день подписания договора. Срок выполнения работ — 60 рабочих дней, но их можно выполнить и досрочно. Заявки принимаются до 1 декабря, а итоги конкурса будут подведены 8 декабря.

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