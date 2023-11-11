properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 12:41

Published 11 ноября, 12:41

Modified 11 ноября, 12:43

Updated 11 ноября, 12:43

В Москву и Кисловодск из Перми можно будет добраться на скоростном поезде

Пермяки смогут ездить в Москву и Кисловодск на скоростных поездах

11 ноября 2023, 12:41
Фото: 1MI

В Москву и Кисловодск из Перми можно будет добраться на скоростном поезде

Новый график движения поездов будет действовать почти год.
Сюжет
Ржд

Через месяц, с 10 декабря, пермяки смогут отправиться в путешествие по популярным городам Северного Кавказа на новых поездах. РЖД вводит новый график движения поездов, который будет действовать до 8 декабря 2024 года, сообщают в пресс-службе Минтранса Пермского края.

Для пассажиров из Прикамья будет курсировать круглогодичный поезд №365/366 Пермь — Ижевск — Кисловодск, а летом — поезд Тюмень — Екатеринбург — Кисловодск. Также во время праздничных дней и каникул можно будет уехать на скоростном поезде №230/229 Пермь — Москва. Кроме того, маршрут поезда №353/354 Пермь — Адлер продлен до станции Имеретинский Курорт.

Заранее забронировать билет можно на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах.

Читайте также:
Пермские росгвардейцы будут разбираться с нарушителями порядка в трамваях и автобусахВ декабре появится пассажирский поезд Пермь — КисловодскСтало известно, сколько будут стоить проездные в пермских автобусах в 2024 году
#Общество#Пермь#Ржд#Транспорт#Общественный транспорт#Поезда
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25