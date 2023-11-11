Пермяки смогут ездить в Москву и Кисловодск на скоростных поездах

Posted 11 ноября, 12:41
Published 11 ноября, 12:41
Modified 11 ноября, 12:43
Updated 11 ноября, 12:43
Через месяц, с 10 декабря, пермяки смогут отправиться в путешествие по популярным городам Северного Кавказа на новых поездах. РЖД вводит новый график движения поездов, который будет действовать до 8 декабря 2024 года, сообщают в пресс-службе Минтранса Пермского края.
Для пассажиров из Прикамья будет курсировать круглогодичный поезд №365/366 Пермь — Ижевск — Кисловодск, а летом — поезд Тюмень — Екатеринбург — Кисловодск. Также во время праздничных дней и каникул можно будет уехать на скоростном поезде №230/229 Пермь — Москва. Кроме того, маршрут поезда №353/354 Пермь — Адлер продлен до станции Имеретинский Курорт.
Заранее забронировать билет можно на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах.