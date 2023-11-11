Пермяки смогут ездить в Москву и Кисловодск на скоростных поездах

Для пассажиров из Прикамья будет курсировать круглогодичный поезд №365/366 Пермь — Ижевск — Кисловодск, а летом — поезд Тюмень — Екатеринбург — Кисловодск. Также во время праздничных дней и каникул можно будет уехать на скоростном поезде №230/229 Пермь — Москва. Кроме того, маршрут поезда №353/354 Пермь — Адлер продлен до станции Имеретинский Курорт.