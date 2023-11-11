После ЧП с бетономешалкой в Перми обнаружили разрушение коллектора

В Перми на ул. Левченко после аварии с бетономешалкой специалисты выявили разрушение железобетонного самотечного коллектора. Сегодня утром, 11 ноября, начались работы по его восстановлению, сообщает пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье». После согласования земляных работ со всеми городскими службами подрядчик приступит к раскопке и определению характера повреждения. Сейчас проезд по ул. Левченко вправо от ул. Карпинского ограничен.