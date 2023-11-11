После ЧП с бетономешалкой в Перми обнаружили разрушение коллектора

Posted 11 ноября, 06:52
Published 11 ноября, 06:52
Modified 11 ноября, 06:52
Updated 11 ноября, 06:52
В Перми на ул. Левченко после аварии с бетономешалкой специалисты выявили разрушение железобетонного самотечного коллектора. Сегодня утром, 11 ноября, начались работы по его восстановлению, сообщает пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье». После согласования земляных работ со всеми городскими службами подрядчик приступит к раскопке и определению характера повреждения. Сейчас проезд по ул. Левченко вправо от ул. Карпинского ограничен.
В «Новогоре» уточняют, что выхода стоков не происходит, у пермяков водоснабжение не отключено. Авария с бетоновозом произошла вчера, около 20:00. Бетономешалка застряла в яме, образовавшейся на проезжей части. После эвакуации грузового автомобиля специалисты обнаружили разрушение коллектора.