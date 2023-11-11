Школьница с Сахалина победила во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Эмилия Котляр — воспитанница лицея № 2 в областной столице. К участию в конкурсе, тема которого в этом году — «Горжусь Россией», школьница готовилась с весны. Сначала она преодолела дистанционный этап, по итогам которого прошла в полуфинал. Вторая часть конкурса состоялась во всероссийском детском центре «Океан», и там Эмилия завоевала право на участие в финале. Сахалинка представила на конкурсе проект по сохранению исторической памяти, который поможет ее землякам создать генеалогическое древо своей семьи. В дальнейшем Эмилия планирует воплотить свою идею в жизнь.