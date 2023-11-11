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Posted 11 ноября, 04:18

Published 11 ноября, 04:18

Modified 11 ноября, 04:20

Updated 11 ноября, 04:20

В Краснокамске полностью восстановили водоснабжение после аварии на водоводе

Тысячи жителей Краснокамска почти неделю жили без воды из-за ЧП на водоводе

11 ноября 2023, 04:18
Фото: личная страница Игоря Быкариза в соцсети «ВКонтакте»

В Краснокамске полностью восстановили водоснабжение после аварии на водоводе

Местные власти обращали внимание, что сети не ремонтировались много лет.

В Краснокамске полностью восстановили водоснабжение во всех домах. Об этом вчера, 10 ноября, рассказал глава городского округа Игорь Быкариз во время рабочей встречи с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Ранее, 4 ноября, прошла крупная коммунальная авария на участке водовода при проведении земляных работ на канализационном коллекторе на ул. Шоссейной. Тогда примерно половина города осталась без воды.

После проведения работ подача водоснабжения была восстановлена, за исключением домов в микрорайоне МЖК и отдельных зданий по ул. Шоссейной, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Однако в понедельник, 6 ноября, был обнаружен порыв водовода в районе парка Победы. В результате под отключение попали 59 многоквартирных домов и 242 частных дома микрорайонов Гознак, Центр, Кама, МЖК-Запальта, Конец-Бор.

Ситуация с ЧП на водоводе была взята на контроль прокуратурой Краснокамска. 7 ноября местные власти отчитались о поэтапном восстановлении водоснабжения.

Прокуратура Краснокамска проводит проверку после крупной аварии на водоводе
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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Краснокамск#Жкх#Отключение воды
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