Тысячи жителей Краснокамска почти неделю жили без воды из-за ЧП на водоводе

В Краснокамске полностью восстановили водоснабжение во всех домах. Об этом вчера, 10 ноября, рассказал глава городского округа Игорь Быкариз во время рабочей встречи с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Ранее, 4 ноября, прошла крупная коммунальная авария на участке водовода при проведении земляных работ на канализационном коллекторе на ул. Шоссейной. Тогда примерно половина города осталась без воды.