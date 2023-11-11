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Posted 11 ноября, 07:45

Published 11 ноября, 07:45

Modified 11 ноября, 07:47

Updated 11 ноября, 07:47

В ГИБДД напомнили жителям Прикамья о правилах поведения на дорогах в туман

В ГИБДД напомнили пермякам, как вести себя на дороге в туман

11 ноября 2023, 07:45
Фото: fusionbrain.ai

В ГИБДД напомнили жителям Прикамья о правилах поведения на дорогах в туман

Включать фары дальнего света не рекомендуется.

Сегодня днем, 11 ноября, в Перми заметен небольшой туман. Ранее об этом погодном явлении в отдельных районах Прикамья предупреждали в региональном МЧС.

В пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края напоминают водителям и пешеходам, что при движении на дорогах в туман нужно быть предельно внимательными. В такую погоду объекты всегда кажутся более отдаленными, чем в действительности, поэтому автомобилисты должны ездить с включенными передними и задними противотуманными фарами. Дальний свет применять не рекомендуется, так как он рассеивается и ослепляет встречные машины.

На дороге ориентируйтесь на деревья и столбы, находящиеся у проезжей части. Если вдруг туман значительно мешает поездке, лучше остановитесь. Госавтоинспекторы просят пешеходов носить на одежде световозвращающие элементы, которые помогут водителям заметить человека на расстоянии 150 метров.

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#Авто#Пермь#Гибдд#Туман
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