В ГИБДД напомнили пермякам, как вести себя на дороге в туман

В пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края напоминают водителям и пешеходам, что при движении на дорогах в туман нужно быть предельно внимательными. В такую погоду объекты всегда кажутся более отдаленными, чем в действительности, поэтому автомобилисты должны ездить с включенными передними и задними противотуманными фарами. Дальний свет применять не рекомендуется, так как он рассеивается и ослепляет встречные машины.