В МЧС вновь предупреждают о тумане в Пермском крае

Posted 11 ноября, 10:56
Published 11 ноября, 10:56
Modified 11 ноября, 10:58
Updated 11 ноября, 10:58
В Пермском крае снова ожидается туман. Завтра, ночью и утром 12 ноября, он накроет отдельные районы региона, предупреждают в МЧС Прикамья со ссылкой на синоптиков.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также ехать с учетом дорожного покрытия. Спасатели просят быть внимательными и предупредить о грядущей неблагоприятной погоде близких и знакомых.
О происшествиях сообщайте в службы экстренного реагирования по номерам 01, 101 или 112.