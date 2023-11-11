В МЧС вновь предупреждают о тумане в Пермском крае

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также ехать с учетом дорожного покрытия. Спасатели просят быть внимательными и предупредить о грядущей неблагоприятной погоде близких и знакомых.