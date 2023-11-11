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Posted 11 ноября, 10:56

Published 11 ноября, 10:56

Modified 11 ноября, 10:58

Updated 11 ноября, 10:58

В Пермском крае 12 ноября ожидается туман

В МЧС вновь предупреждают о тумане в Пермском крае

11 ноября 2023, 10:56
Фото: unsplash.com

В Пермском крае 12 ноября ожидается туман

Туман увеличивает число ДТП из-за осложнившихся дорожных условий.

В Пермском крае снова ожидается туман. Завтра, ночью и утром 12 ноября, он накроет отдельные районы региона, предупреждают в МЧС Прикамья со ссылкой на синоптиков.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также ехать с учетом дорожного покрытия. Спасатели просят быть внимательными и предупредить о грядущей неблагоприятной погоде близких и знакомых.

О происшествиях сообщайте в службы экстренного реагирования по номерам 01, 101 или 112.

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#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Туман
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