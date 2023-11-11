В жутком ДТП на трассе «Пермь — Березники» утром погибли женщина с ребенком

Posted 11 ноября, 08:37
Published 11 ноября, 08:37
Modified 11 ноября, 08:49
Updated 11 ноября, 08:49
Сегодня утром, 11 ноября, на трассе «Пермь — Березники» столкнулись груженый лесовоз и легковой автомобиль. В легковушке ехала семья из пяти человек, им потребовалась медицинская помощь, сообщили в пресс-службе МЧС России.
На место происшествия выехали пермские спасатели. Они освободили из машины отца и двоих детей, и передали пострадавших в тяжелом состоянии медикам. В ДТП погибли женщина и ее ребенок в возрасте 1,5 лет. Водитель грузовика в аварии не пострадал.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю уточняют, что за рулем легкового автомобиля ВАЗ-2104 ехал 25-летний мужчина. По предварительной информации, на 122 километре дороги он начал совершать обгон и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и поворачивающим налево автомобилем КАМАЗ. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.