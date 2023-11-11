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Posted 11 ноября, 08:37

Published 11 ноября, 08:37

Modified 11 ноября, 08:49

Updated 11 ноября, 08:49

На трассе «Пермь — Березники» столкнулись легковушка и лесовоз. Погибли двое

В жутком ДТП на трассе «Пермь — Березники» утром погибли женщина с ребенком

11 ноября 2023, 08:37
Фото: пресс-служба МЧС России

На трассе «Пермь — Березники» столкнулись легковушка и лесовоз. Погибли двое

Водитель лесовоза не пострадал.
Сюжет
Дтп

Сегодня утром, 11 ноября, на трассе «Пермь — Березники» столкнулись груженый лесовоз и легковой автомобиль. В легковушке ехала семья из пяти человек, им потребовалась медицинская помощь, сообщили в пресс-службе МЧС России.

На место происшествия выехали пермские спасатели. Они освободили из машины отца и двоих детей, и передали пострадавших в тяжелом состоянии медикам. В ДТП погибли женщина и ее ребенок в возрасте 1,5 лет. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю уточняют, что за рулем легкового автомобиля ВАЗ-2104 ехал 25-летний мужчина. По предварительной информации, на 122 километре дороги он начал совершать обгон и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и поворачивающим налево автомобилем КАМАЗ. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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#Авто#Происшествия#Дтп#Пермь#Мчс#Полиция
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