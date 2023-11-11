В жутком ДТП на трассе «Пермь — Березники» утром погибли женщина с ребенком

На место происшествия выехали пермские спасатели. Они освободили из машины отца и двоих детей, и передали пострадавших в тяжелом состоянии медикам. В ДТП погибли женщина и ее ребенок в возрасте 1,5 лет. Водитель грузовика в аварии не пострадал.