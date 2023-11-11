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Posted 11 ноября, 06:15

Published 11 ноября, 06:15

Modified 11 ноября, 06:17

Updated 11 ноября, 06:17

В Перми вечером 10 ноября бетономешалка провалилась под асфальт

Вчера вечером в Перми бетономешалка провалилась под асфальт

11 ноября 2023, 06:15
Фото: vk.com/chp_dtp_perm

В Перми вечером 10 ноября бетономешалка провалилась под асфальт

Ситуацию прокомментировали в полиции.
Сюжет
Дтп

Вчера вечером, 10 ноября, на перекрестке улиц Левченко и Карпинского бетономешалка частично ушла под асфальт. О ситуации сообщили подписчики группы «ВКонтакте» «ЧП ДТП Пермь». Они рассказали, что сначала провалились задние колеса бетономешалки, а затем транспортное средство ушло на бок.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили изданию «АиФ Прикамье», что произошел обвал грунта. В результате инцидента никто не пострадал.

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#Происшествия#Дтп#Пермь
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