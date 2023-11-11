Вчера вечером в Перми бетономешалка провалилась под асфальт

Вчера вечером, 10 ноября, на перекрестке улиц Левченко и Карпинского бетономешалка частично ушла под асфальт. О ситуации сообщили подписчики группы «ВКонтакте» «ЧП ДТП Пермь». Они рассказали, что сначала провалились задние колеса бетономешалки, а затем транспортное средство ушло на бок.