Второе смертельное ДТП с двумя погибшими за день произошло в Прикамье

Сегодня утром, 11 ноября, на автодороге М7-Волга в направлении Перми произошло смертельное ДТП. 37-летний мужчина ехал по трассе за рулем автомобиля Hyundai. Около 7:55, на 482 километре дороги он допустил наезд на двух пешеходов.