Второе смертельное ДТП с двумя погибшими за день произошло в Прикамье

Posted 11 ноября, 14:13
Published 11 ноября, 14:13
Modified 11 ноября, 14:17
Updated 11 ноября, 14:17
Сегодня утром, 11 ноября, на автодороге М7-Волга в направлении Перми произошло смертельное ДТП. 37-летний мужчина ехал по трассе за рулем автомобиля Hyundai. Около 7:55, на 482 километре дороги он допустил наезд на двух пешеходов.
По предварительным данным, двое мужчин переходили проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии они погибли. В пресс-службе ГИБДД Прикамья рассказали, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Госавтоинспекция напоминает о том, что нужно использовать световозвращающие элементы на одежде, если вы переходите проезжую часть в темное время суток или туманную погоду.