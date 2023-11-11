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Posted 11 ноября, 14:13

Published 11 ноября, 14:13

Modified 11 ноября, 14:17

Updated 11 ноября, 14:17

На трассе М7-Волга водитель внедорожника насмерть сбил двух пешеходов

Второе смертельное ДТП с двумя погибшими за день произошло в Прикамье

11 ноября 2023, 14:13
Фото: скриншот видео пресс-службы Госавтоинспекции Пермского края

На трассе М7-Волга водитель внедорожника насмерть сбил двух пешеходов

Проводится проверка.
Сюжет
Дтп

Сегодня утром, 11 ноября, на автодороге М7-Волга в направлении Перми произошло смертельное ДТП. 37-летний мужчина ехал по трассе за рулем автомобиля Hyundai. Около 7:55, на 482 километре дороги он допустил наезд на двух пешеходов.

По предварительным данным, двое мужчин переходили проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии они погибли. В пресс-службе ГИБДД Прикамья рассказали, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция напоминает о том, что нужно использовать световозвращающие элементы на одежде, если вы переходите проезжую часть в темное время суток или туманную погоду.

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#Авто#Дтп#Пермь#Гибдд
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