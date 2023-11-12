Алла Пугачева: «Постараюсь дожить до победы света над тьмой, добра над злом»

Posted 12 ноября, 12:45
Published 12 ноября, 12:45
Modified 12 ноября, 12:58
Updated 12 ноября, 12:58
«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью», — написала певица в соцсетях.
Алла Пугачева заявила, что у хейтеров не получится оттолкнуть от неё людей, как бы хейтеры ни старались. «Так что не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!», — пояснила певица.
Алла Пугачева прокомментировала попытки критиков считать ее деньги и глумиться над ее внешним видом.
» … И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший всё равно звучит, если учесть, что полвека несмотря на болезни я бежала к любимым зрителям и делала всё, чтобы они были счастливы.
Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звёздный час…», — написала Пугачева.
Главное же богатство, по её словам, это свобода. «И я её в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой. Живём дальше!» — заявила она.