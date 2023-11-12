«Амкар» оказался в низшем дивизионе. Решено сменить весь тренерский штаб

Posted 12 ноября, 12:00
Published 12 ноября, 12:00
Modified 12 ноября, 12:08
Updated 12 ноября, 12:08
Президентом ФК «Амкар» Валерий Чупраков, по данным «Коммерсантъ-Прикамье», взял на себя ответственность за выступление команды в сезоне, заявив, что совершил ошибки. В отставку он не собирается, его контракт рассчитан на пять лет. Хотя работодатель, конечно, может его уволить. По словам Чупракова, сроки соглашения о сотрудничестве с тренерским штабом завершаются 15 ноября и продлены не будут. Ведутся переговоры с рядом кандидатов в тренеры команды.
Валерий Чупраков пообещал обнародовать программу работы над ошибками, которые привели «Амкар» к такому результату, и программу развития клуба на близлежащую и долгосрочную перспективу.