«Амкар» оказался в низшем дивизионе. Решено сменить весь тренерский штаб

Президентом ФК «Амкар» Валерий Чупраков, по данным «Коммерсантъ-Прикамье», взял на себя ответственность за выступление команды в сезоне, заявив, что совершил ошибки. В отставку он не собирается, его контракт рассчитан на пять лет. Хотя работодатель, конечно, может его уволить. По словам Чупракова, сроки соглашения о сотрудничестве с тренерским штабом завершаются 15 ноября и продлены не будут. Ведутся переговоры с рядом кандидатов в тренеры команды.