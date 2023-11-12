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Posted 12 ноября, 12:00

Published 12 ноября, 12:00

Modified 12 ноября, 12:08

Updated 12 ноября, 12:08

«Амкар» оказался в низшем дивизионе. Решено сменить весь тренерский штаб

«Амкар» оказался в низшем дивизионе. Решено сменить весь тренерский штаб

12 ноября 2023, 12:00
Фото: properm.ru
Вчера ФК «Амкар» на восьмом из десяти мест завершил чемпионат второй лиги класса А группы «Серебро». Этот результат привел команду в класс Б, который является низшим, третьим по значению во второй лиге.

Президентом ФК «Амкар» Валерий Чупраков, по данным «Коммерсантъ-Прикамье», взял на себя ответственность за выступление команды в сезоне, заявив, что совершил ошибки. В отставку он не собирается, его контракт рассчитан на пять лет. Хотя работодатель, конечно, может его уволить. По словам Чупракова, сроки соглашения о сотрудничестве с тренерским штабом завершаются 15 ноября и продлены не будут. Ведутся переговоры с рядом кандидатов в тренеры команды.

Валерий Чупраков пообещал обнародовать программу работы над ошибками, которые привели «Амкар» к такому результату, и программу развития клуба на близлежащую и долгосрочную перспективу.

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