Геннадий Тушнолобов: «Я еще летом предупредил губернатора, что эту должность покину»

Председатель контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов прокомментировал свою отставку с поста главы КСП региона. По его словам, он еще летом предупредил губернатора региона Дмитрия Махонина, что покинет эту должность. Также он предлагал губернатору кандидатуры вместо себя, в том числе своих заместителей. «Но у главы региона есть право самому предложить кандидатуру на этот пост», — пояснил Геннадий Тушнолобов. Пока он не знает, чем займется. Но по его словам, сил, энергии и ресурсов «ещё хватает». Геннадий Тушнолобов уверен, что сможет поработать «на благо региона».