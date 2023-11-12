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Posted 12 ноября, 10:00

Published 12 ноября, 10:00

Modified 12 ноября, 10:00

Updated 12 ноября, 10:00

Геннадий Тушнолобов: «Я еще летом предупредил губернатора, что эту должность покину»

Геннадий Тушнолобов: «Я еще летом предупредил губернатора, что эту должность покину»

12 ноября 2023, 10:00
Фото: properm.ru
Председатель КСП Пермского края Геннадий Тушнолобов прокомментировал журналисту Properm.ru свой уход.

Председатель контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов прокомментировал свою отставку с поста главы КСП региона. По его словам, он еще летом предупредил губернатора региона Дмитрия Махонина, что покинет эту должность. Также он предлагал губернатору кандидатуры вместо себя, в том числе своих заместителей. «Но у главы региона есть право самому предложить кандидатуру на этот пост», — пояснил Геннадий Тушнолобов. Пока он не знает, чем займется. Но по его словам, сил, энергии и ресурсов «ещё хватает». Геннадий Тушнолобов уверен, что сможет поработать «на благо региона».

Александру Белых предстоит пройти непростую проверку в Москве (сдача экзаменов, прохождение разных комиссий). Потенциальный глава КСП Прикамья шесть лет возглавлял прокуратуру Пермского края. Его кандидатуру на пост председателя КСП внёс в Законодательное собрание Прикамья губернатор Дмитрий Махонин.

Геннадий Тушнолобов, который в октябре достиг предельного для госслужбы возраста в 70 лет, покинет пост в феврале 2024 года.

Александру Белых 52 года. Он служил в прокуратуре с 1993 по 2016 годы. В 2023 году занимал должность директора по безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг». В феврале 2023 года депутаты Заксобрания избрали его на должность представителя ЗС в квалификационной комиссии палаты адвокатов.

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