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Posted 12 ноября, 11:34

Published 12 ноября, 11:34

Modified 12 ноября, 11:44

Updated 12 ноября, 11:44

Клубника, малина, цветы и почки на сирени. Вот это зима на Урале!

Клубника, малина, цветы и почки на сирени. Вот это зима на Урале!

12 ноября 2023, 11:34
Фото: Со страницы Евгения Тверетинова
Пермяки в социальных сетях публикуют удивительные фотографии «урожая», полученного в конце октября — начале ноября.

«Хотите — верьте, хотите — нет! Сегодня собрал последний урожай! Пермь — малиновый край!», — написал Евгений Тверетинов, руководитель Пермского губернского оркестра еще 28 октября. А 5 ноября он опубликовал фотографии созревшей и зреющей клубники. «Сам не верю! Вот вам и Урал», — прокомментировал Евгений Тверетинов.
Аномально теплая погода в Прикамье как будто обманывает времена года, на сирени набухают почки, на клумбах распускаются ромашки и анютины глазки.

Фото: Со страницы Евгения Тверетинова ВКонтакте
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