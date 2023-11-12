Клубника, малина, цветы и почки на сирени. Вот это зима на Урале!

«Хотите — верьте, хотите — нет! Сегодня собрал последний урожай! Пермь — малиновый край!», — написал Евгений Тверетинов, руководитель Пермского губернского оркестра еще 28 октября. А 5 ноября он опубликовал фотографии созревшей и зреющей клубники. «Сам не верю! Вот вам и Урал», — прокомментировал Евгений Тверетинов.

Аномально теплая погода в Прикамье как будто обманывает времена года, на сирени набухают почки, на клумбах распускаются ромашки и анютины глазки.