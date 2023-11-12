Концерт Zero People в Перми отменен, хотя они не критикуют СВО в Украине

Силовики появились на площадке до начала концерта, всех зрителей, по словам очевидцев, «положили лицом в пол», а потом занялись проверкой документов. Люди полчаса лежали на полу, потом сидели на коленях, потом устали, им разрешили встать. С одной из поклонниц группы, женщиной 50 лет, случилась истерика. Она прилетела на концерт любимой группы из другого города, очень расстроилась и стала оскорблять одного из сотрудников ОМОНа. Её, как сообщают «Новые известия», привлекут к ответственности, предусмотренной законодательством.