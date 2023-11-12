Концерт Zero People в Перми отменен, хотя они не критикуют СВО в Украине

Posted 12 ноября, 04:03
Published 12 ноября, 04:03
Modified 13 ноября, 13:00
Updated 13 ноября, 13:00
Российский коллектив Zero People перенес тур по городам России после того, как 9 ноября в Санкт-Петербурге их концерт был сорван ОМОНом и Росгвардией.
Силовики появились на площадке до начала концерта, всех зрителей, по словам очевидцев, «положили лицом в пол», а потом занялись проверкой документов. Люди полчаса лежали на полу, потом сидели на коленях, потом устали, им разрешили встать. С одной из поклонниц группы, женщиной 50 лет, случилась истерика. Она прилетела на концерт любимой группы из другого города, очень расстроилась и стала оскорблять одного из сотрудников ОМОНа. Её, как сообщают «Новые известия», привлекут к ответственности, предусмотренной законодательством.
Участники коллектива записали видеообращение, которое было опубликовано в телеграм-канале. Солист Александр Красовицкий заявил, что на выступлениях коллектива не критикуют СВО в Украине, не дают негативных оценок действий правительства и ВС РФ. По словам солиста, участники Zero People — патриоты страны. Музыкант Александр Заранкин заверил, что никто на их концертах не собирался делать антироссийских заявлений.
Как сообщается на сайте группы, если зрители покупали билеты на концерты, то можно билеты сохранить (они будут действительны на новую дату) или оформить возврат полной стоимости.
Zero People — российский коллектив, сайд-проект музыкантов «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого и Александра Заранкина. Стиль Zero People можно определить как минималистичный пиано-рок — дуэт вокала и клавиш.