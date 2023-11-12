На дорогах Пермского края туман. МЧС предупреждает: будьте осторожны!

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», ночью и утром 12 ноября в отдельных районах края прогнозируется туман. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия; о прогнозируемых погодных явлениях, соблюдении правил безопасного поведения и требований пожарной безопасности сообщить родным и знакомым.