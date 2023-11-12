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Posted 12 ноября, 04:47

Published 12 ноября, 04:47

Modified 12 ноября, 04:49

Updated 12 ноября, 04:49

На дорогах Пермского края туман. МЧС предупреждает: будьте осторожны!

На дорогах Пермского края туман. МЧС предупреждает: будьте осторожны!

12 ноября 2023, 04:47
Фото: пресс-служба МЧС по Пермскому краю
По данным Пермского ЦГМС, 12 ноября в Пермском крае ожидается неблагоприятное метеорологическое явление.

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», ночью и утром 12 ноября в отдельных районах края прогнозируется туман. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия; о прогнозируемых погодных явлениях, соблюдении правил безопасного поведения и требований пожарной безопасности сообщить родным и знакомым.

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