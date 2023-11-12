На пожаре в Пермском крае пострадали трое человек, спасено 8 человек

Posted 12 ноября, 06:49
Published 12 ноября, 06:49
Modified 12 ноября, 07:01
Updated 12 ноября, 07:01
Сообщение о задымлении в подвале многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Губаха, улица Дегтярева поступило 11 ноября 2023 года в 18 часов 17 минут.
К месту вызова незамедлительно направлены силы и средства в количестве 35 человек личного состава и 8 единиц техники.
Из-за короткого замыкания электропроводки загорелась кладовка в подвале многоквартирного жилого дома в городе Губахе. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.
Пермские пожарные МЧС России с помощью спасательных устройств вывели на свежий воздух 5 человек, еще 3 — по автолестнице и трехколенной лестнице. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 6 человек.
Трое человек пострадали. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.