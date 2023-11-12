Пермь готовится к Новому году, на площадях и улицах устанавливают арт-объекты

Posted 12 ноября, 12:18
Published 12 ноября, 12:18
Modified 12 ноября, 12:22
Updated 12 ноября, 12:22
В Перми появляется новогоднее убранство. На площади около Театра-Театра «забил» зимний фонтан, а в Театральном сквере около Пермского театра оперы и балета начали монтаж декорации «Царский стиль». По данным администрации Перми, это будет один из самых крупных новогодних арт-объектов.
Всего этой зимой появятся 25 новых световых конструкций и 35 декоративных консолей. Праздничное оформление завершится к середине декабря.