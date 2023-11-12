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Posted 12 ноября, 12:18

Published 12 ноября, 12:18

Modified 12 ноября, 12:22

Updated 12 ноября, 12:22

Пермь готовится к Новому году, на площадях и улицах устанавливают арт-объекты

Пермь готовится к Новому году, на площадях и улицах устанавливают арт-объекты

12 ноября 2023, 12:18
Фото: properm.ru
Уже появился зимний «фонтан» на площади перед драматическим Театром-Театром и загадочная декорация в сквере у Пермского театра оперы и балета.

В Перми появляется новогоднее убранство. На площади около Театра-Театра «забил» зимний фонтан, а в Театральном сквере около Пермского театра оперы и балета начали монтаж декорации «Царский стиль». По данным администрации Перми, это будет один из самых крупных новогодних арт-объектов.

Всего этой зимой появятся 25 новых световых конструкций и 35 декоративных консолей. Праздничное оформление завершится к середине декабря.

Фото: properm.ru
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