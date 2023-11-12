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Posted 12 ноября, 07:34

Published 12 ноября, 07:34

Modified 12 ноября, 08:13

Updated 12 ноября, 08:13

Пермячка ночью заметила пожар в доме напротив и вовремя вызвала помощь

Пермячка ночью заметила пожар в доме напротив и вовремя вызвала помощь

12 ноября 2023, 07:34
Фото: ЧП Пермь/Пермский край
Муж женщины, которая заметила пожар в пятиэтажке напротив, поделился с группой ЧП Пермь/Пермский край фото и видео происшествия.
Сюжет
Пермь 300

По словам очевидцев, ночью они заметили из окна своей квартиры, что напротив в пятиэтажном жилом доме в одной из квартир полыхает огонь, валит дым. Пермячка вызвала пожарных.

К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 13 человек личного состава и 3 единиц техники.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение на 4 этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 0,2 метра квадратных, огнем повреждены остекление и пластиковый подоконник балкона.

На пожаре погибших и пострадавших нет. Время локализации пожара 04 часа 39 минут.

Время ликвидации горения 04 часа 40 минут. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Видео: ЧП Пермь/Пермский край
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