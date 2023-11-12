Пермячка ночью заметила пожар в доме напротив и вовремя вызвала помощь

Posted 12 ноября, 07:34
Published 12 ноября, 07:34
Modified 12 ноября, 08:13
Updated 12 ноября, 08:13
По словам очевидцев, ночью они заметили из окна своей квартиры, что напротив в пятиэтажном жилом доме в одной из квартир полыхает огонь, валит дым. Пермячка вызвала пожарных.
К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 13 человек личного состава и 3 единиц техники.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение на 4 этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 0,2 метра квадратных, огнем повреждены остекление и пластиковый подоконник балкона.
На пожаре погибших и пострадавших нет. Время локализации пожара 04 часа 39 минут.
Время ликвидации горения 04 часа 40 минут. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.