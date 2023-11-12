Последствия провала бетономешалки в Перми будут устранять все выходные

Posted 12 ноября, 07:13
Published 12 ноября, 07:13
Modified 12 ноября, 08:20
Updated 12 ноября, 08:20
Работы на улице Левченко в Перми ведутся в круглосуточном режиме все выходные. Напомним, там образовался провал на проезжей части, в который угодила бетономешалка. Выяснилось, что разрушен железобетонный коллектор, которому 50 лет. Сейчас коллектор по улице Левченко обновляют полимерной трубой. Разрушившийся железобетонный коллектор санируют, то есть обновляют, не извлекая старую трубу из земли, новой трубой из полиэтилена низкого давления (ПНД). Подрядной организации «НОВОГОРа» предстоит обновить участок протяженностью 45 метров. Новую трубу протягивают патрубками от колодца до колодца. На сегодняшний день просанировали 10 метров, планируется к понедельнику завершить работы на этом участке, чтобы открыть проезжую часть. Затем работы будут продолжены на следующем участке коллектора.
По словам главного инженера ООО «НОВОГОР-Прикамье» Константина Гусева, на трубу из ПНД не будет влиять агрессивная среда сточных вод, так как этот современный материал не подвержен газовой коррозии в отличие от железобетона.
Напомним, вечером 10 ноября из-за разрушения участка железобетонного коллектора, проложенного более 50 лет назад, образовался провал на проезжей части улицы Левченко. Водоснабжение для потребителей не отключено. Проезд по улице Левченко вправо от улицы Карпинского ограничен до завершения работ.