Последствия провала бетономешалки в Перми будут устранять все выходные

Работы на улице Левченко в Перми ведутся в круглосуточном режиме все выходные. Напомним, там образовался провал на проезжей части, в который угодила бетономешалка. Выяснилось, что разрушен железобетонный коллектор, которому 50 лет. Сейчас коллектор по улице Левченко обновляют полимерной трубой. Разрушившийся железобетонный коллектор санируют, то есть обновляют, не извлекая старую трубу из земли, новой трубой из полиэтилена низкого давления (ПНД). Подрядной организации «НОВОГОРа» предстоит обновить участок протяженностью 45 метров. Новую трубу протягивают патрубками от колодца до колодца. На сегодняшний день просанировали 10 метров, планируется к понедельнику завершить работы на этом участке, чтобы открыть проезжую часть. Затем работы будут продолжены на следующем участке коллектора.