Православный собор и Сабантуй. На чем сэкономят деньги бюджета Пермского края?

Posted 12 ноября, 04:53
Published 12 ноября, 04:53
Modified 12 ноября, 05:10
Updated 12 ноября, 05:10
Контрольно-счетная палата Пермского края в рамках подготовки краевого бюджета на ближайшие три года ко второму чтению предложила уменьшить расходы на организацию XIV Всероссийского сельского Сабантуя и на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений „Кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря“». Сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
На Сабантуй планировалось потратить 85 млн рублей, при этом размер субсидии для одной некоммерческой организации не должен превышать 5 млн рублей.
На ремонт Собора запланировано выделение 85 млн рублей ежегодно. По мнению КСП, максимально возможный объем субсидий — 50 млн рублей. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», в правительстве края пояснили, что оснований для исключения из бюджета этих расходов нет.
Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший собор Перми, расположенный в начале Комсомольского проспекта, из него переехала Пермская государственная художественная галерея в этом году.