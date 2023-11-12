Православный собор и Сабантуй. На чем сэкономят деньги бюджета Пермского края?

На ремонт Собора запланировано выделение 85 млн рублей ежегодно. По мнению КСП, максимально возможный объем субсидий — 50 млн рублей. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», в правительстве края пояснили, что оснований для исключения из бюджета этих расходов нет.



Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший собор Перми, расположенный в начале Комсомольского проспекта, из него переехала Пермская государственная художественная галерея в этом году.