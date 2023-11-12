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Posted 12 ноября, 04:53

Published 12 ноября, 04:53

Modified 12 ноября, 05:10

Updated 12 ноября, 05:10

Сабантуй в Казани, 2022 год

Православный собор и Сабантуй. На чем сэкономят деньги бюджета Пермского края?

12 ноября 2023, 04:53
Фото: 1MI
Сабантуй в Казани, 2022 год
Контрольно-счетная палата Пермского края предложила сократить траты на ремонт православного собора в Перми и проведение Всероссийского сельского Сабантуя.

Контрольно-счетная палата Пермского края в рамках подготовки краевого бюджета на ближайшие три года ко второму чтению предложила уменьшить расходы на организацию XIV Всероссийского сельского Сабантуя и на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений „Кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря“». Сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
На Сабантуй планировалось потратить 85 млн рублей, при этом размер субсидии для одной некоммерческой организации не должен превышать 5 млн рублей.

На ремонт Собора запланировано выделение 85 млн рублей ежегодно. По мнению КСП, максимально возможный объем субсидий — 50 млн рублей. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», в правительстве края пояснили, что оснований для исключения из бюджета этих расходов нет.

Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший собор Перми, расположенный в начале Комсомольского проспекта, из него переехала Пермская государственная художественная галерея в этом году.

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