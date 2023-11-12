Сахалинская область сохранила статус лидера по расселению аварийного фонда

В 2023 году из аварийных квартир на Сахалине и Курилах переехали более 2 тысяч человек. До начала 2024 года запланировано расселить еще около 2,5 тысячи островитян. Высокий темп, который набрала Сахалинская область, напрямую связан с объемами нового жилья. Островной регион уже два года подряд вводит по 500 тысяч кв. м. жилого фонда, что больше 1 кв. м. на проживающего в регионе. Для дальнейшей реализации программы по переселению граждан из аварийного фонда в 2022 году Сахалинская область получила финансовую поддержку от правительства РФ в размере 11 млрд рублей, а в 2023 году — еще 6 млрд рублей.