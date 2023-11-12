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Posted 12 ноября, 08:41

Published 12 ноября, 08:41

Modified 12 ноября, 09:08

Updated 12 ноября, 09:08

Уроженка Прикамья вышла в финал регионального конкурса «Главная мама Урала — 2023»

Уроженка Прикамья вышла в финал регионального конкурса «Главная мама Урала — 2023»

12 ноября 2023, 08:41
Фото: Со страницы Кристины Еске
Уроженка Пермского края из Губахи стала участницей регионального конкурса «Главная мама Урала — 2023». Кристина — мама дочек-погодок Миланы (3 года) и Дианы (2 года).

Кристина Еске, родившаяся в Губахе (Пермский край), участвует в региональном конкурсе «Главная мама Урала — 2023». Яркая и талантливая женщина прошла кастинг среди 300 конкурсанток и получила возможность участвовать в конкурсе. Кристина активно участвует в жизни своего города, занимается общественной деятельностью и помогает развивать культурную и спортивную сферу. Она также заботится о своей семье и воспитывает детей с любовью и заботой.
8 декабря 2023 года в Екатеринбурге, в Центре культуры «Урал», состоится финал уже традиционного регионального конкурса «Главная мама Урала».
В нем примет участие Кристина, которая в числе 40 претенденток на корону прошла первый отборочный тур и сейчас усиленно занимается, оттачивая необходимые для конкурсанток навыки.

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