Уроженка Прикамья вышла в финал регионального конкурса «Главная мама Урала — 2023»

Кристина Еске, родившаяся в Губахе (Пермский край), участвует в региональном конкурсе «Главная мама Урала — 2023». Яркая и талантливая женщина прошла кастинг среди 300 конкурсанток и получила возможность участвовать в конкурсе. Кристина активно участвует в жизни своего города, занимается общественной деятельностью и помогает развивать культурную и спортивную сферу. Она также заботится о своей семье и воспитывает детей с любовью и заботой.

8 декабря 2023 года в Екатеринбурге, в Центре культуры «Урал», состоится финал уже традиционного регионального конкурса «Главная мама Урала».

В нем примет участие Кристина, которая в числе 40 претенденток на корону прошла первый отборочный тур и сейчас усиленно занимается, оттачивая необходимые для конкурсанток навыки.