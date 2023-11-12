В Березниках горел многоквартирный дом, еще в 2020 году признанный аварийным

Как сообщают очевидцы в группе «ЧП Бперезники», 11 ноября поздно вечером в столице Верхнекамья горел четырехэтажный кирпичный дом по адресу Челюскинцев, 5. По словам местных жителей, дом расселен, но в нем продолжают жить люди. Вероятно, это лица без определенного места жительства.

По данным МЧС РФ по Пермскому краю, сообщение о дыме на верхнем этаже поступило в 08:30 утра 11 ноября. К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства в количестве 3 единиц техники и 13 человек личного состава. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания и причина в настоящее время уточняются.

По данным официального портала правовой информации Березников, дом признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году.