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Posted 12 ноября, 05:30

Published 12 ноября, 05:30

Modified 12 ноября, 06:11

Updated 12 ноября, 06:11

В Березниках горел многоквартирный дом, еще в 2020 году признанный аварийным

В Березниках горел многоквартирный дом, еще в 2020 году признанный аварийным

12 ноября 2023, 05:30
Фото: Скриншот из видео, снятого очевидцами
Возгорание произошло на 4 этаже здания. Меж тем на первом этаже в окнах горел свет, по словам горожан, там кто-то живет.

Как сообщают очевидцы в группе «ЧП Бперезники», 11 ноября поздно вечером в столице Верхнекамья горел четырехэтажный кирпичный дом по адресу Челюскинцев, 5. По словам местных жителей, дом расселен, но в нем продолжают жить люди. Вероятно, это лица без определенного места жительства.
По данным МЧС РФ по Пермскому краю, сообщение о дыме на верхнем этаже поступило в 08:30 утра 11 ноября. К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства в количестве 3 единиц техники и 13 человек личного состава. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания и причина в настоящее время уточняются.
По данным официального портала правовой информации Березников, дом признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2020 году.

Видео: Скриншот из видео, снятого очевидцами
Видео: Скриншот из видео, снятого очевидцами
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