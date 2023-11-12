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Posted 12 ноября, 12:08

Published 12 ноября, 12:08

Modified 12 ноября, 12:39

Updated 12 ноября, 12:39

Внимание, розыск! В Пермском округе пропал мужчина

Внимание, розыск! В Пермском округе пропал мужчина

12 ноября 2023, 12:08
Родственники и волонтеры просят откликнуться всех, кто может знать о местонахождении пропавшего.

Пропал 70-летний Петр Николаевич Лопатин. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». 11 ноября он ушел из дома в поселке Ферма Пермского муниципального округа и не вернулся.

Приметы мужчины: рост — 168 см, нормального телосложения, серые глаза, светлые короткие волосы с проседью. Был одет в темно-синюю куртку с оранжевыми вставками, темно-синие штаны с оранжевыми вставками, красную рубашку, черные теплые низкие ботинки, черную трикотажную шапку.

Родственники и волонтеры ищут его, просят всех, кому что либо известно, сообщить по телефону — 102 или волонтерам +79636486983

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