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Posted 12 ноября, 09:17

Published 12 ноября, 09:17

Modified 12 ноября, 09:34

Updated 12 ноября, 09:34

Всю предстоящую рабочую неделю в Перми будет аномально тепло

Всю предстоящую рабочую неделю в Перми будет аномально тепло

12 ноября 2023, 09:17
Фото: properm.ru
Аномально теплая погода в Пермском крае сохранится до 15 ноября. Средняя температура воздуха ожидается выше нормы в среднем на 7 градусов.

Сегодня, 12 ноября, ожидается небольшое похолодание, температура воздуха не поднимется выше -2…+2 градусов. Дождя не будет, но и солнца тоже не будет.

В начале следующей недели поступит очередная порция теплого воздуха. Прогнозируются осадки в виде дождя с мокрым снегом при температуре близкой к 0 градусов.

Вторник, 14 ноября, может стать одним из самых теплых дней месяца. В южных районах Прикамья ожидается, что температура воздуха поднимется до +4…+6˚. Потепление будет сопровождаться умеренными дождями.

Похолодание прогнозируется на 16–17 ноября, оно станет началом метеорологической зимы в Пермском крае.

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