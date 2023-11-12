Всю предстоящую рабочую неделю в Перми будет аномально тепло

Posted 12 ноября, 09:17
Published 12 ноября, 09:17
Modified 12 ноября, 09:34
Updated 12 ноября, 09:34
Сегодня, 12 ноября, ожидается небольшое похолодание, температура воздуха не поднимется выше -2…+2 градусов. Дождя не будет, но и солнца тоже не будет.
В начале следующей недели поступит очередная порция теплого воздуха. Прогнозируются осадки в виде дождя с мокрым снегом при температуре близкой к 0 градусов.
Вторник, 14 ноября, может стать одним из самых теплых дней месяца. В южных районах Прикамья ожидается, что температура воздуха поднимется до +4…+6˚. Потепление будет сопровождаться умеренными дождями.
Похолодание прогнозируется на 16–17 ноября, оно станет началом метеорологической зимы в Пермском крае.