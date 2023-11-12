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Posted 12 ноября, 10:48

Published 12 ноября, 10:48

Modified 12 ноября, 13:04

Updated 12 ноября, 13:04

Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова, идет по Ликийской тропе — 540 км

Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова, идет по Ликийской тропе — 540 км

12 ноября 2023, 10:48
Фото: Фото из ТГ-канала Юлии Зайцевой
Юлия Зайцева, продюсер известного пермского писателя Алексея Иванова, один из авторов путеводителей по Пермскому краю и Свердловской области, отправилась в сольное путешествие по Ликийской тропе в Турции. Ей предстоит преодолеть с палаткой и рюкзаком 540 км вдоль средиземноморского побережья.

540 км одиночного пешего похода предстоит преодолеть Юлии Зайцевой, пермячке, продюсеру писателя Алексея Иванова, в прошлом преподавателю ПГНИУ. Свой поход она активно освещает в своем блоге в телеграм-канале. Рассказывает, какие вещи взяла с собой в этот путь, как познакомилась с маршрутом, как выстроила его.
Юлия уже научила аудиторию, которая следит за ее приключениями, как отгонять от себя змей и диких животных, как вкусно и качественно питаться в походе, на что обратить внимание, если зашел по дороге в крохотное кафе в горах, как фильтровать воду.
Почему так нужны в походе перчатки на руках и бандана на шее? Потому что в Турции очень острые камни, и без перчаток не уберечься от микропорезов и ссадин. А бандана спасает от жары. В каждом водоеме ее нужно смачивать и повязывать на шею.
Пройдено за 10 дней 140 км, осталось 400.
Юлия уже «ныряла в воклюз священной газированной реки», «забралась вместе с рюкзаком на Химеру, приготовила кофе на её вечных огнях» и побывала на самом спокойном и природном пляже в Чиралы, «где все не для людей, а для гигантских черепах каретта-каретта, которые здесь веками зарывают в тёплый песок свои яйца и уходят обратно в море».
Путешественница делится с подписчиками фотографиями и видео красивых видов.

Фото: Фото из ТГ-канала Юлии Зайцевой
#Алексей иванов#Иванов#Юлия зайцева#Зайцева#Путешествие
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