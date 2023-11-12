Юлия Зайцева, продюсер писателя Алексея Иванова, идет по Ликийской тропе — 540 км

540 км одиночного пешего похода предстоит преодолеть Юлии Зайцевой, пермячке, продюсеру писателя Алексея Иванова, в прошлом преподавателю ПГНИУ. Свой поход она активно освещает в своем блоге в телеграм-канале. Рассказывает, какие вещи взяла с собой в этот путь, как познакомилась с маршрутом, как выстроила его.

Юлия уже научила аудиторию, которая следит за ее приключениями, как отгонять от себя змей и диких животных, как вкусно и качественно питаться в походе, на что обратить внимание, если зашел по дороге в крохотное кафе в горах, как фильтровать воду.

Почему так нужны в походе перчатки на руках и бандана на шее? Потому что в Турции очень острые камни, и без перчаток не уберечься от микропорезов и ссадин. А бандана спасает от жары. В каждом водоеме ее нужно смачивать и повязывать на шею.

Пройдено за 10 дней 140 км, осталось 400.

Юлия уже «ныряла в воклюз священной газированной реки», «забралась вместе с рюкзаком на Химеру, приготовила кофе на её вечных огнях» и побывала на самом спокойном и природном пляже в Чиралы, «где все не для людей, а для гигантских черепах каретта-каретта, которые здесь веками зарывают в тёплый песок свои яйца и уходят обратно в море».

Путешественница делится с подписчиками фотографиями и видео красивых видов.