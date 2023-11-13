Академическая среда Донбасса в надежных руках

Для себя Светлана Владимировна все решила сразу, и ее выбор разошелся с действиями основной части представителей интеллигенции Донбасса. По мнению Беспаловой, настоящая элита — та, которая любит свою малую родину, свою профессию, поэтому она приняла решение вернуться домой, в Донецк, и пройти непростой путь с народом близкого ее сердцу региона. «Ответственность, любовь к своему делу, вера в то, что за нашей спиной стоит Россия, великая Россия. Надежда на то, что все будет нормально, и мы выстоим», — этими словами Светлана Владимировна объясняет свой выбор.