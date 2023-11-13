Актриса из «Реальных пацанов» стала участницей реалити-шоу в Африке

Posted 13 ноября, 14:03
Published 13 ноября, 14:03
Modified 13 ноября, 14:17
Updated 13 ноября, 14:17
Пермская актриса Мария Скорницкая, известная по сериалу «Реальные пацаны», стала участницей реалити-шоу «Новые звезды в Африке» (16+). Первыми внимание на участие актрисы в шоу обратили на портале 59. Ru.
Выпуск с пермячкой появился в телеэфире 12 ноября. В нем ей пришлось вместе с Оскаром Кучерой и блогером Евгенией Искандаровой выбираться из аквариумов с тараканами и личинками, подбирая ключи.
Мария Скорницкая (Шекунова) — актриса, запомнившаяся своей игрой в сериале Антона Зайцева «Реальные пацаны».
«Новые звёзды в Африке» — второй сезон шоу, которое ведут Михаил Галустян и Ольга Бузова. В первом сезоне шоу, в 2021 году, участвовала Светлана Пермякова.