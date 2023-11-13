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Posted 13 ноября, 14:03

Published 13 ноября, 14:03

Modified 13 ноября, 14:17

Updated 13 ноября, 14:17

Актриса из «Реальных пацанов» стала участницей реалити-шоу в Африке

Актриса из «Реальных пацанов» стала участницей реалити-шоу в Африке

13 ноября 2023, 14:03
Фото: Мария Шекунова / VK
Ранее в шоу «Звёзды в Африке» участвовала Светлана Пермякова.

Пермская актриса Мария Скорницкая, известная по сериалу «Реальные пацаны», стала участницей реалити-шоу «Новые звезды в Африке» (16+). Первыми внимание на участие актрисы в шоу обратили на портале 59. Ru.

Выпуск с пермячкой появился в телеэфире 12 ноября. В нем ей пришлось вместе с Оскаром Кучерой и блогером Евгенией Искандаровой выбираться из аквариумов с тараканами и личинками, подбирая ключи.

Мария Скорницкая (Шекунова) — актриса, запомнившаяся своей игрой в сериале Антона Зайцева «Реальные пацаны».

«Новые звёзды в Африке» — второй сезон шоу, которое ведут Михаил Галустян и Ольга Бузова. В первом сезоне шоу, в 2021 году, участвовала Светлана Пермякова.

#Культура#Телевидение#Шоу
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