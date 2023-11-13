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Posted 13 ноября, 05:16

Published 13 ноября, 05:16

Modified 13 ноября, 05:18

Updated 13 ноября, 05:18

Бывшее здание музея совриска PERMM сменило владельца

Бывшее здание музея совриска PERMM сменило владельца

13 ноября 2023, 05:16
Фото: properm.ru
Кто стал покупателем актива — не раскрывается.

Холдинг «Сатурн-Р» продал здание на бульваре Гагарина, 24, где некоторое время размещался музей современного искусства PERMM. Объявление о сдаче объекта в аренду и его продаже снято с публикации на сайте «Авито», на это обратило внимание издание «Коммерсант-Прикамье».

Владелец «Сатурн-Р» Александр Репин не раскрывает, кто стал покупателем здания, и что в нем будет размещено в дальнейшем. Однако известно, что деньги от продажи объекта он еще не получил. Согласно выписке из Росреестра, собственники здания на данный момент не менялись.

Музей PERMM занимал здание на бульваре Гагарина, 24 с 2014 по 2023 год. В 2023 году «Сатурн-Р» поднял стоимость аренды для музея с 16 до 18 млн рублей в год. Осенью 2023 года музей переехал в здание автосалона ул. Крисанова.

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#Сатурн-р#Музей Permm#Музей современного искусства
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