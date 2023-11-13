Бывшее здание музея совриска PERMM сменило владельца

Владелец «Сатурн-Р» Александр Репин не раскрывает, кто стал покупателем здания, и что в нем будет размещено в дальнейшем. Однако известно, что деньги от продажи объекта он еще не получил. Согласно выписке из Росреестра, собственники здания на данный момент не менялись.