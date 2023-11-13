Дело о растрате миллиарда из бюджета «Порта Пермь» направят в суд

«По версии следствия, в период с декабря 2009 по ноябрь 2012 года злоумышленник, являясь генеральным директором грузового порта, совершил растрату вверенного ему имущества. По его указанию права собственности на принадлежащие предприятию земельные участки, а также расположенные на них здания и сооружения были безвозмездно переоформлены в собственность иностранной компании. Общий ущерб составил более одного миллиарда рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.