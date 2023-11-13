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Posted 13 ноября, 10:58

Published 13 ноября, 10:58

Modified 13 ноября, 11:00

Updated 13 ноября, 11:00

Дело о растрате миллиарда из бюджета «Порта Пермь» направят в суд

Дело о растрате миллиарда из бюджета «Порта Пермь» направят в суд

13 ноября 2023, 10:58
Фото: properm.ru
По указанию бывшего гендиректора компании Марека Кинцла права собственности на принадлежащие предприятию земельные участки, а также расположенные на них здания и сооружения были безвозмездно переоформлены в собственность иностранной компании.

Следствие ГСУ регионального главка МВД завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя открытого акционерного общества «Порт Пермь». Он обвиняется в растрате, совершенной в особо крупном размере. Согласно имеющейся информации, речь идет о много лет расследовавшемся уголовном деле в отношении бывшего топ-менеджера компании Мареке Кинцле.

«По версии следствия, в период с декабря 2009 по ноябрь 2012 года злоумышленник, являясь генеральным директором грузового порта, совершил растрату вверенного ему имущества. По его указанию права собственности на принадлежащие предприятию земельные участки, а также расположенные на них здания и сооружения были безвозмездно переоформлены в собственность иностранной компании. Общий ущерб составил более одного миллиарда рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, в ближайшее время будет направлено суд для рассмотрения по существу.

В 2022 году через суд 79,6% акций компании было истребовано в пользу государства, в 2023 году АО «Порт Пермь» было включено в план приватизации. Компания занимается грузовыми перевозками и добычей нерудно-строительных материалов.

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