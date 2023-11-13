Депутат Госдумы Бурматов предупреждает о риске гибели детей из-за догхантеров

Такие действия догхантеров являются преступлением по статье 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными», за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Особенно страшно то, что яд может быть съеден не только бездомной собакой, но и домашним животным, у которого есть владелец.