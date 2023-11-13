Депутат Госдумы Бурматов предупреждает о риске гибели детей из-за догхантеров

Posted 13 ноября, 13:43
Published 13 ноября, 13:43
Modified 13 ноября, 13:45
Updated 13 ноября, 13:45
Риск гибели детей из-за людей, занимающихся отравлением собак в Екатеринбурге, вызывает серьезное беспокойство у депутата Госдумы Владимира Бурматова. Он поделился своим мнением с журналистами, пишет УралПолит.Ru.
По словам Бурматова, догхантеры используют яд, который они разбрасывают повсюду, в том числе на детских площадках. Если яд окажется в песочнице, это может привести к трагедии.
«Дети могут случайно проглотить яд, играя в песочнице — малыши порой не различают опасность и могут положить в рот все, что попадается», — сообщил он в интервью News.ru.
Такие действия догхантеров являются преступлением по статье 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными», за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Особенно страшно то, что яд может быть съеден не только бездомной собакой, но и домашним животным, у которого есть владелец.
Депутат отметил, что найти преступников несложно, так как Екатеринбург оборудован множеством камер наблюдения. Главное, чтобы полиция была заинтересована в расследовании их деятельности.