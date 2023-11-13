Эковолонтеры чусовского завода ОМК восстанавливают экосистему водоемов в Чусовом

Posted 13 ноября, 11:05
Published 13 ноября, 11:05
Modified 13 ноября, 11:06
Updated 13 ноября, 11:06
Уже в будущем сезоне растения помогут создать в водоемах благоприятную среду обитания для животных и моллюсков, поддерживать экосистему, не давая разрастаться тине и заиливаться воде.
На существующие проблемы с загрязнением и заиливанием водоемов обратила внимание сотрудница чусовского завода ОМК Ксения Безгодова. Ее проект «Нимфея» получил поддержку в конкурсе «ОМК Партнерство», который проводит ОМК.
На средства гранта Ксения приобрела зимостойкие саженцы нимфеи, которые покрывают своими листьями поверхность воды до двух метров и цветут с начала июня до конца октября, специальные контейнеры из экопластмассы для высадки растений, которая полностью растворяется без вреда для природы. Эковолонтеры чусовского завода ОМК высадили растения в нескольких городских водоемах, главным из которых стал пруд в этнографическом парке истории реки Чусовой, где ежегодно бывают тысячи туристов.
«Волонтеры нашего экологического движения помогают благоустраивать территорию города, убирать и перерабатывать мусор, заботятся о биоразнообразии водоемов, и мы с радостью поддерживаем подобные проекты. Сделать Чусовой привлекательным и комфортным для местных жителей и гостей нашего города считаем очень важной задачей, спасибо всем коллегам, которые вносят вклад в это через свои инициативы», — отметил управляющий директор чусовского завода ОМК Азат Имамов.