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Posted 13 ноября, 11:05

Published 13 ноября, 11:05

Modified 13 ноября, 11:06

Updated 13 ноября, 11:06

Эковолонтеры чусовского завода ОМК восстанавливают экосистему водоемов в Чусовом

Эковолонтеры чусовского завода ОМК восстанавливают экосистему водоемов в Чусовом

13 ноября 2023, 11:05
Фото: ОМК
Волонтеры чусовского завода ОМК высадили в три водоема, находящиеся в окрестностях Чусового, 80 зимостойких саженцев кувшинок, которые очищают воду и насыщают ее кислородом.

Уже в будущем сезоне растения помогут создать в водоемах благоприятную среду обитания для животных и моллюсков, поддерживать экосистему, не давая разрастаться тине и заиливаться воде.

На существующие проблемы с загрязнением и заиливанием водоемов обратила внимание сотрудница чусовского завода ОМК Ксения Безгодова. Ее проект «Нимфея» получил поддержку в конкурсе «ОМК Партнерство», который проводит ОМК.

На средства гранта Ксения приобрела зимостойкие саженцы нимфеи, которые покрывают своими листьями поверхность воды до двух метров и цветут с начала июня до конца октября, специальные контейнеры из экопластмассы для высадки растений, которая полностью растворяется без вреда для природы. Эковолонтеры чусовского завода ОМК высадили растения в нескольких городских водоемах, главным из которых стал пруд в этнографическом парке истории реки Чусовой, где ежегодно бывают тысячи туристов.

«Волонтеры нашего экологического движения помогают благоустраивать территорию города, убирать и перерабатывать мусор, заботятся о биоразнообразии водоемов, и мы с радостью поддерживаем подобные проекты. Сделать Чусовой привлекательным и комфортным для местных жителей и гостей нашего города считаем очень важной задачей, спасибо всем коллегам, которые вносят вклад в это через свои инициативы», — отметил управляющий директор чусовского завода ОМК Азат Имамов.

#Новости компаний#Общество#Экология
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