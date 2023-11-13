Эковолонтеры чусовского завода ОМК восстанавливают экосистему водоемов в Чусовом

На средства гранта Ксения приобрела зимостойкие саженцы нимфеи, которые покрывают своими листьями поверхность воды до двух метров и цветут с начала июня до конца октября, специальные контейнеры из экопластмассы для высадки растений, которая полностью растворяется без вреда для природы. Эковолонтеры чусовского завода ОМК высадили растения в нескольких городских водоемах, главным из которых стал пруд в этнографическом парке истории реки Чусовой, где ежегодно бывают тысячи туристов.