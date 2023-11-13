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Posted 13 ноября, 05:58

Published 13 ноября, 05:58

Modified 13 ноября, 06:00

Updated 13 ноября, 06:00

«ЭПОС не работает, дневников нет!» Родители школьников жалуются на сбои в системе

«ЭПОС не работает, дневников нет!» Родители школьников жалуются на сбои в системе

13 ноября 2023, 05:58
Фото: Midjourney
В редакцию обращаются родители по поводу того, что у ЭПОС новые требования на вход. Говорят, что никакой информации в школах не предоставляли. Почему изменились требования на вход в систему, с чем это связано? Что происходит, разбирался наш журналист.

Вот что пишут родители: «Система ЭПОС не работает. Домашнее задание ученики вынуждены получать через вайбер и телеграм-каналы, собирать по крупицам. Школы молчат, распорядительные акты о вводе бумажных дневников на время бездействия ЭПОС, не приняты, каждый школьник с проблемой один на один».

В министерстве образования и в министерстве информационного развития региона удивляются: мол, они предупреждали, говорили, информацию доводили. Но не знают этой информации даже родители, которые состоят в родительских комитетах. Да и учителя далеко не все в курсе.

Рассказываем, что важно знать, чтобы быть в курсе учебы ребенка.

Вход только через Госуслуги

Переход на авторизацию в ЭПОС через Госуслуги связан с внесением изменений в законодательство. ЭПОС является государственной информационной системой (ГИС). По данным Мининформразвития региона, авторизация в ЭПОС через Госуслуги снижает вероятность взлома и позволяет получить доступ к другим государственным услугам, не выходя из системы.

Как пояснили в Мининформразвития края, со 2 по 6 ноября были проведены масштабные работы по модернизации системы, а также осуществлен переход на единую систему авторизации. «Это необходимо для обеспечения стабильности и безопасной работы системы в долгосрочной перспективе», — пояснили в ведомстве.

Однако у родителей, учителей и детей начались сбои. Последовали жалобы. «Да, в настоящее время нам приходят сообщения о трудностях при входе в мобильное приложение. Рекомендуем в этом случае пользоваться системой через браузер, в ближайшие дни будет выпущена новая версия мобильного приложения», — сообщили в Мининформразвития.

Если вы столкнулись с подобной ошибкой, рекомендуется пользоваться системой через браузерЕсли вы столкнулись с подобной ошибкой, рекомендуется пользоваться системой через браузер
Если вы столкнулись с подобной ошибкой, рекомендуется пользоваться системой через браузер
Фото: properm.ru

В настоящее время, по данным министерства, специалисты работают над стабилизацией работы ЭПОС после масштабного обновления.

Разобраться сложно, но можно — с инструкцией

В Министерстве образования Пермского края заверили, что информационная кампания ведется с сентября. Переход на авторизацию через Госуслуги проходил поэтапно. «Для школ проводились вебинары, направлялись официальные письма с подробной инструкцией и просьбой донести информацию до всех участников образовательного процесса. Проводились совещания с руководителями управлений образования», — пояснили в ведомстве.

Родители про информационную кампанию не слышали, спрашивают, что делать. Если в общем, то надо завести детям учетные записи на Госуслугах, для этого на каждого ребенка создать уникальную электронную почту (почта родителей не подойдет), а потом зарегистрироваться в ЭПОС.

Инструкция. Как зарегистрироваться и авторизоваться ученику и родителю в ЭПОС c 6 ноября?

  1. Ученику и родителю необходимо создать свою (каждому отдельную) учетную запись на Госуслугах. Конечно, детям младших и средних классов «учетки» создадут родители.
  2. Авторизоваться в ЭПОС через главную страницу по кнопке «Вход через ЕСИА». Ввести данные от учетной записи Госуслуг. Если войти не удалось, передать классному руководителю электронную почту, которая использовалась при регистрации в Госуслугах, и проверить ФИО.
  3. Дождаться, когда в образовательной организации актуализируют данные в ЭПОС.
  4. Входить через стартовую страницу ЭПОС.

После 6 ноября вход для тех, кто ранее не прошел авторизацию через Госуслуги, будет осуществляться при условии полного совпадения данных ФИО и почты в ЭПОСе с данными на Госуслугах.

После актуализации данных в ЭПОСе доступ предоставят на следующий день.

Как внести изменения? Как актуализировать данные в ЭПОСе, чтобы они соответствовали данным, указанным на Госуслугах? Ведь это как минимум измененная электронная почта. «Изменения можно внести через классного руководителя», — пояснили в Минобре региона. Опрошенные Properm.ru классные руководители комментировать нововведения не захотели.

#Госуслуги#Школа 127#Школа 40#Дневник#Электронный дневник#Электронные дневники
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