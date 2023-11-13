«ЭПОС не работает, дневников нет!» Родители школьников жалуются на сбои в системе

В редакцию обращаются родители по поводу того, что у ЭПОС новые требования на вход. Говорят, что никакой информации в школах не предоставляли. Почему изменились требования на вход в систему, с чем это связано? Что происходит, разбирался наш журналист.

Вот что пишут родители: «Система ЭПОС не работает. Домашнее задание ученики вынуждены получать через вайбер и телеграм-каналы, собирать по крупицам. Школы молчат, распорядительные акты о вводе бумажных дневников на время бездействия ЭПОС, не приняты, каждый школьник с проблемой один на один». В министерстве образования и в министерстве информационного развития региона удивляются: мол, они предупреждали, говорили, информацию доводили. Но не знают этой информации даже родители, которые состоят в родительских комитетах. Да и учителя далеко не все в курсе. Рассказываем, что важно знать, чтобы быть в курсе учебы ребенка. Вход только через Госуслуги Переход на авторизацию в ЭПОС через Госуслуги связан с внесением изменений в законодательство. ЭПОС является государственной информационной системой (ГИС). По данным Мининформразвития региона, авторизация в ЭПОС через Госуслуги снижает вероятность взлома и позволяет получить доступ к другим государственным услугам, не выходя из системы. Как пояснили в Мининформразвития края, со 2 по 6 ноября были проведены масштабные работы по модернизации системы, а также осуществлен переход на единую систему авторизации. «Это необходимо для обеспечения стабильности и безопасной работы системы в долгосрочной перспективе», — пояснили в ведомстве. Однако у родителей, учителей и детей начались сбои. Последовали жалобы. «Да, в настоящее время нам приходят сообщения о трудностях при входе в мобильное приложение. Рекомендуем в этом случае пользоваться системой через браузер, в ближайшие дни будет выпущена новая версия мобильного приложения», — сообщили в Мининформразвития. Если вы столкнулись с подобной ошибкой, рекомендуется пользоваться системой через браузер Фото: properm.ru В настоящее время, по данным министерства, специалисты работают над стабилизацией работы ЭПОС после масштабного обновления. Разобраться сложно, но можно — с инструкцией В Министерстве образования Пермского края заверили, что информационная кампания ведется с сентября. Переход на авторизацию через Госуслуги проходил поэтапно. «Для школ проводились вебинары, направлялись официальные письма с подробной инструкцией и просьбой донести информацию до всех участников образовательного процесса. Проводились совещания с руководителями управлений образования», — пояснили в ведомстве. Родители про информационную кампанию не слышали, спрашивают, что делать. Если в общем, то надо завести детям учетные записи на Госуслугах, для этого на каждого ребенка создать уникальную электронную почту (почта родителей не подойдет), а потом зарегистрироваться в ЭПОС. Инструкция. Как зарегистрироваться и авторизоваться ученику и родителю в ЭПОС c 6 ноября? Ученику и родителю необходимо создать свою (каждому отдельную) учетную запись на Госуслугах. Конечно, детям младших и средних классов «учетки» создадут родители. Авторизоваться в ЭПОС через главную страницу по кнопке «Вход через ЕСИА». Ввести данные от учетной записи Госуслуг. Если войти не удалось, передать классному руководителю электронную почту, которая использовалась при регистрации в Госуслугах, и проверить ФИО. Дождаться, когда в образовательной организации актуализируют данные в ЭПОС. Входить через стартовую страницу ЭПОС. После 6 ноября вход для тех, кто ранее не прошел авторизацию через Госуслуги, будет осуществляться при условии полного совпадения данных ФИО и почты в ЭПОСе с данными на Госуслугах. После актуализации данных в ЭПОСе доступ предоставят на следующий день. Как внести изменения? Как актуализировать данные в ЭПОСе, чтобы они соответствовали данным, указанным на Госуслугах? Ведь это как минимум измененная электронная почта. «Изменения можно внести через классного руководителя», — пояснили в Минобре региона. Опрошенные Properm.ru классные руководители комментировать нововведения не захотели.