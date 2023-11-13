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Posted 13 ноября, 14:15

Published 13 ноября, 14:15

Modified 13 ноября, 14:17

Updated 13 ноября, 14:17

Кириенко: Премия «Служение» определит лучшие муниципальные наработки

Кириенко: Премия «Служение» определит лучшие муниципальные наработки

13 ноября 2023, 14:15
Фото: 1MI
13 ноября открылся прием заявок на участие во всероссийской муниципальной премии «Служение». Итоги конкурса будут определены путем всеобщего голосования. Церемония награждения пройдет в январе следующего года.

В муниципальном управлении Российской Федерации работают около 4,5 млн человек. Премия должна объединить муниципальное сообщество и повысить престиж отечественного муниципального самоуправления. Инициатором проведения премии был Владимир Путин, пишут vedomosti.ru.

Стать лауреатом премии может тот, кто внёс особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни людей. Речь идёт об институте наставничества, внедрении новых технологий и других важных проектах.

Первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул важность оперативного выявления и распространения лучших практик отдельных муниципальных образований на всю страну.

В свою очередь, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что в системе местного самоуправления трудится много достойных людей. Среди них волонтёры, участники специальной военной операции и не только. О них необходимо рассказывать, с них нужно брать пример.

Организатором премии выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Наблюдательный совет возглавил Сергей Кириенко.

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