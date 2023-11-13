Кириенко: Премия «Служение» определит лучшие муниципальные наработки

Posted 13 ноября, 14:15
Published 13 ноября, 14:15
Modified 13 ноября, 14:17
Updated 13 ноября, 14:17
В муниципальном управлении Российской Федерации работают около 4,5 млн человек. Премия должна объединить муниципальное сообщество и повысить престиж отечественного муниципального самоуправления. Инициатором проведения премии был Владимир Путин, пишут vedomosti.ru.
Стать лауреатом премии может тот, кто внёс особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни людей. Речь идёт об институте наставничества, внедрении новых технологий и других важных проектах.
Первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул важность оперативного выявления и распространения лучших практик отдельных муниципальных образований на всю страну.
В свою очередь, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что в системе местного самоуправления трудится много достойных людей. Среди них волонтёры, участники специальной военной операции и не только. О них необходимо рассказывать, с них нужно брать пример.
Организатором премии выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Наблюдательный совет возглавил Сергей Кириенко.