Кириенко: Премия «Служение» определит лучшие муниципальные наработки

В свою очередь, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что в системе местного самоуправления трудится много достойных людей. Среди них волонтёры, участники специальной военной операции и не только. О них необходимо рассказывать, с них нужно брать пример.