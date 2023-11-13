Мэрия Сарапула банкротит бывшую «дочку» «Т Плюс»

В 2019 году пермская компания заключила концессионное соглашение с муниципальным образованием «Город Сарапул» на обслуживание объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения. В 2020 году по требованию властей города соглашение было расторгнуто. В качестве причин называлось то, что ГЭК не вкладывала собственные средства в развитие системы теплоснабжения, а только взымало плату с потребителей.