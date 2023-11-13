Мэрия Сарапула банкротит бывшую «дочку» «Т Плюс»

Posted 13 ноября, 11:38
Published 13 ноября, 11:38
Modified 13 ноября, 11:40
Updated 13 ноября, 11:40
Сарапульское МКУ «Контрольно-счетный орган муниципального образования» подало иск о банкротстве ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК). Первыми на иск обратили внимание журналисты «Ура.ру». Ранее мэрия Сарапула выиграла у ГЭКа иск о неосновательном обогащении с процентами на сумму более 6 млн рублей.
В 2019 году пермская компания заключила концессионное соглашение с муниципальным образованием «Город Сарапул» на обслуживание объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения. В 2020 году по требованию властей города соглашение было расторгнуто. В качестве причин называлось то, что ГЭК не вкладывала собственные средства в развитие системы теплоснабжения, а только взымало плату с потребителей.
После расторжения контракта мэрия Сарапула и ГЭК вышли в суд со встречными исками о взыскании задолженностей. После зачета требований у бывшего концессионера сложилась задолженность перед муниципалитетом, поскольку эти средства возвращены не были, власти Сарапула вышли с иском о банкротстве Губахинской компании.
До 2017 года ООО «Губахинская энергетическая компания» принадлежала ПАО «Т Плюс», после чего ее продали в частные руки. Новыми владельцами стали Алексей Колесник и Надежда Симонова, с 2022 года единственным бенефициаром предприятия стала Александра Колесник, а гендиректором — Алексей Колесник (сын).
Ранее банкротом была объявлена еще одна компания, созданная Колесниками — ООО «Губахинская энергоснабжающая компания» (ГЭКОМ), главное тепловое предприятие Губахи. Интересно, что в качестве основной цели приобретения Колесниками энергетических активов в Прикамье и Удмуртии называлось строительство масштабных ферм для получения криптовалюты.