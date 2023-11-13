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Posted 13 ноября, 06:24

Published 13 ноября, 06:24

Modified 13 ноября, 06:26

Updated 13 ноября, 06:26

Мини-отель в центре Перми в суде заставили получить «звезды»

Мини-отель в центре Перми в суде заставили получить «звезды»

13 ноября 2023, 06:24
Фото: Яндекс-карты
Гостиница «Апельсин» в центре Перми предлагает услуги проживания на час и на сутки.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в судебном порядке обязало пермскую гостиницу «Апельсин» получить свидетельство о присвоении определенной категории, сообщили сегодня в ведомстве. Во время проверки было установлено, что организация предоставляла гостиничные услуги без присвоения определенной категории, которые предусмотрены положением о классификации гостиниц.

Роспотребнадзор обратился в суд с иском о признании действий гостиницы противоправными. Ведомство просило возложить на гостиницу обязанность получить свидетельство о присвоении гостинице определенной категории. 28 сентября Дзержинский районный суд удовлетворил требования ведомства. Поскольку ООО «Апельсин» не оспорило требования Роспотребнадзора, 31 октября судебное решение вступило в силу.

Как указано в решении суда, «ООО „Апельсин“ обязано получить свидетельство о присвоении гостинице определенной категории. В десятидневный срок с момента вступления решения в законную силу настоящего иска общество должно довести его до сведения потребителей через средства массовой информации».

В Роспотребнадзоре напоминают, что предоставление гостиничных услуг допускается только при наличии свидетельства о присвоении гостинице определенной категории.

Все виды гостиниц классифицируются по системе звезд, в которой предусмотрено шесть категорий: «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда», «без звезд». Высшей категорией является категория «пять звезд», низшей — «без звезд» (п. 4 Постановления Правительства РФ от 18.11.2020 № 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц»).

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