Мини-отель в центре Перми в суде заставили получить «звезды»

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в судебном порядке обязало пермскую гостиницу «Апельсин» получить свидетельство о присвоении определенной категории, сообщили сегодня в ведомстве. Во время проверки было установлено, что организация предоставляла гостиничные услуги без присвоения определенной категории, которые предусмотрены положением о классификации гостиниц.