Мошенники пишут пермякам от имени мэра Эдуарда Соснина

Мошенники вновь рассылают сообщения пермякам от имени высокопоставленных чиновников. На этот раз — от имени главы Перми Эдуарда Соснина, сообщает пресс-служба администрации города Перми.



Судя по скриншотам, опубликованным мэрией, якобы сотрудники ФНС проводят некий инструктаж, а подчиненным Эдуарда Соснина необходимо отчитаться, если с ними свяжутся.