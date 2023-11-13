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Posted 13 ноября 2023, 12:25

Published 13 ноября 2023, 12:25

Modified 13 ноября 2023, 12:31

Updated 13 ноября 2023, 12:31

Мошенники пишут пермякам от имени мэра Эдуарда Соснина

13 ноября 2023, 12:25
Сюжет
Администрация Перми
Фейковому аккаунту главы города просят не доверять и быть бдительными.

Мошенники вновь рассылают сообщения пермякам от имени высокопоставленных чиновников. На этот раз — от имени главы Перми Эдуарда Соснина, сообщает пресс-служба администрации города Перми.

Судя по скриншотам, опубликованным мэрией, якобы сотрудники ФНС проводят некий инструктаж, а подчиненным Эдуарда Соснина необходимо отчитаться, если с ними свяжутся.

За последние несколько недель пермяки получали сообщения от имени министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Артема Балахнина, начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова, первого заместителя главы администрации города Ольги Андриановой.

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#Пермь#Мошенники#Администрация Перми#Глава перми#Эдуард соснин
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